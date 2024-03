Amaero International Ltd Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Amaero hat in den letzten Tagen eine starke Kursentwicklung gezeigt, die laut technischer Analyse als positiv bewertet wird. Der Kurs liegt derzeit 35,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +80,95 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut" Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amaero-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 39,74 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse für Amaero.

Das Anleger-Sentiment für die Amaero-Aktie ist hingegen weniger positiv, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Amaero zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.