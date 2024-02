Amaero International Ltd Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine vorwiegend negative Stimmungslage unter den Anlegern. An zwei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Amaero gesprochen. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Amaero wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zudem konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Amaero-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,305 AUD weicht somit um +60,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,25 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+22 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Amaero-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der Amaero als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amaero-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,9, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,06, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.