Amaero International Ltd Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Amaero liegt bei 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 40,48 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Amaero von 0,22 AUD eine Entfernung von +29,41 Prozent vom GD200 (0,17 AUD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,21 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Amaero-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und Buzz rund um Amaero zeigt, dass die Stimmung sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Amaero auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutlich eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Amaero bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.