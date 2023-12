Amaero International Ltd Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Amaero liegt bei 9,09 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 58,7 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt ein Schlusskurs von 0,16 AUD für die Amaero-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,22 AUD, was einem Unterschied von +37,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts mit einem Wert von 0,23 AUD zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,35 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Amaero-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Amaero in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Amaero, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Amaero eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf positive Themen an vier Tagen, während es keine negative Diskussion gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Amaero eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Amaero von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.