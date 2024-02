Amadeus IT Holding PK-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Amadeus It-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 96,26, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI über 25 Tage liegt bei 63,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Amadeus It wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 63,42 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 60,5 EUR liegt 4,6 Prozent darunter. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 64,36 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung für Amadeus It, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.