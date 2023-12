Amadeus IT Holding PK Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Amadeus It in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion führt. Die intensive Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit für das Unternehmen deuten auf ein starkes Interesse der Anleger hin, wodurch die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Amadeus It-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 62,76 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 65,3 EUR, was einem Unterschied von +4,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Anstiegs wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Hinsichtlich des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (59,72 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,34 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Amadeus It weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Amadeus It überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Amadeus It diskutiert, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Dies führt zu dem Befund, dass Amadeus It hinsichtlich der Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden muss.