Amadeus IT Holding PK Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Amadeus IT als Neutral-Titel anzusehen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 65,38 und für den RSI25 liegt er bei 43,57. Diese Werte führen zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amadeus It eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch ein verstärktes Interesse an negativen Themen seitens der Anleger festgestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 62,97 EUR über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 64,88 EUR (+3,03 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 61,1 EUR, was darüber liegt (+6,19 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Somit erhält Amadeus It insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Amadeus It.