Amadeus IT Holding PK Aktie: Jetzt ist alles möglich

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Amadeus It ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amadeus It-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,53 und ein Wert für den RSI25 von 21,49, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Amadeus It-Aktie ein Durchschnitt von 62,68 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 65,34 EUR (+4,24 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt (59,08 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs mit einem Unterschied von +10,6 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Amadeus It insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen konnte bei Amadeus It keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Amadeus It in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.