Amadeus IT Holding PK Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Amadeus It war in den vergangenen Tagen neutral. Anleger zeigten weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem neutralen Rating bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI für Amadeus It liegt bei 41,57 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt einen Wert von 26,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 62,72 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 64,8 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 59,41 EUR, und der letzte Schlusskurs übertrifft diesen um 9,07 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie wird unter anderem durch die Diskussionsintensität in den sozialen Netzwerken bestimmt. Diese zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Amadeus It aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes mit unterschiedlichen Ratings bewertet, die von neutral bis gut und schlecht reichen.