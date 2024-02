Amadeus IT Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

Das Anleger-Sentiment für Amadeus It hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen, wie aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien hervorgeht. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im Vergleich zu anderen Zeiträumen nicht bedeutend geändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Amadeus It-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amadeus It liegt bei 88,02, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Amadeus It derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 63,44 EUR, während der Kurs der Aktie bei 61,24 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,47 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 64,44 EUR, was einer Abweichung von -4,97 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".