Amadeus IT Aktie: Das ist die Höhe!

Die Amadeus It-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 62,68 EUR bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 65,34 EUR (+4,24 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der letzte Schlusskurs (59,08 EUR) liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+10,6 Prozent) und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Amadeus It-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Amadeus It ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Amadeus It-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 von 17,53 und eine "Gut"-Einstufung für den RSI25 von 21,49, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Amadeus It festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt.

Zusammenfassend erhält Amadeus It für alle genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "Neutral".