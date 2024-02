Amadeus IT Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Der RSI für Amadeus It liegt bei 96,26, was ihn als "schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 63,74, was zu einer "neutralen" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "schlechtes" Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt derzeit überwiegend positive Meinungen zu Amadeus It in den sozialen Medien. Folglich erhält die Aktie eine "gute" Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 63,42 EUR für Amadeus It. Der letzte Schlusskurs von 60,5 EUR führt zu einer "neutralen" Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 64,36 EUR liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "schlechten" Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "neutrale" Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf Amadeus It. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt. Daher wird Amadeus It insgesamt als "neutral" eingestuft.