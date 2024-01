Amadeus IT Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

Die Amadeus IT-Aktie wird derzeit mit einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 63,18 EUR, während der aktuelle Kurs bei 63,88 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,11 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 62,74 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Amadeus IT war in den letzten zwei Wochen neutral, und es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde für Amadeus IT eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle Wert des RSI für Amadeus IT liegt bei 61,81, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Amadeus IT-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral".