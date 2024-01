Amadeus IT Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

In den letzten beiden Wochen wurde die Amadeus It von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führte, dass die Anlegerstimmung als "neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Amadeus It bei 63,86 EUR liegt, was einer Entfernung von +1,33 Prozent vom GD200 (63,02 EUR) entspricht. Dies wird als "neutral" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 61,49 EUR, was einem Abstand von +3,85 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "neutral"-Signal darstellt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 90,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,02, was eine Einstufung als "neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung als neutral einzustufen ist, der Kurs jedoch sowohl neutral als auch schlecht bewertet wird, basierend auf technischer Analyse und Stimmungsindikatoren in den sozialen Medien.