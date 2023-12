Amadeus IT Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Amadeus It-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 68 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Kursentwicklung über 25 Tage betrachtet, weist einen Wert von 41,97 auf und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Amadeus It-Aktie mit einer Entfernung von +2,91 Prozent vom GD200 (62,93 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, weist einen Kurs von 60,91 EUR auf und signalisiert somit ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Amadeus It-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass die Aktie von Amadeus It in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen erhalten hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Gut" für die Amadeus It-Aktie.