Amadeus IT Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Amadeus IT-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 62,97 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 64,88 EUR, was einem Unterschied von +3,03 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert, der aktuell bei 61,1 EUR liegt, was einen Anstieg von +6,19 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Amadeus IT-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 65,38 und der RSI25 liegt bei 43,57, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amadeus IT eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Amadeus IT abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.