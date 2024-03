Amadeus IT Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amadeus It. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird für Amadeus It eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Der 7-Tage-RSI beträgt 50,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57,56.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt. Daher wird auch hier die Bewertung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Amadeus It mit 62,37 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 58,42 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der -6,33 prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -4,73 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Amadeus It in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, die Stimmung und die technische Analyse.