Amadeus IT Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Amadeus It, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie genutzt werden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amadeus It-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 62,72 EUR, was nur leicht unter dem letzten Schlusskurs (64,8 EUR) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 59,41 EUR, was zu einer anderen Bewertung der Aktie führt. Diese wird dann als "Gut" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,57 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt bei 26,78, was bedeutet, dass Amadeus It hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Amadeus It waren unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.

