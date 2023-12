Amadeus IT Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Amadeus It heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 42,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Amadeus It weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Amadeus It überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Amadeus It-Aktie ein Durchschnitt von 62,76 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 65,3 EUR, was einen Unterschied von +4,05 Prozent ausmacht, und wir vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 65,3 EUR liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt von 59,72 EUR, was eine Bewertung der Amadeus It-Aktie als "Gut" ergibt. Somit erhält Amadeus It insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Amadeus It in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Amadeus It wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Amadeus It auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Amadeus It in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Amadeus It hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Amadeus IT-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amadeus IT jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amadeus IT-Analyse.

Amadeus IT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...