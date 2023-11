Amadeus Fire erwartet starken Umsatzanstieg: Prognose für Quartalszahlen und Aktienrendite

Frankfurt am Main, Germany – Amadeus Fire, das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, wird in 128 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Amadeus Fire-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur noch 128 Tagen wird die Amadeus Fire-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 633,56 Mio. EUR ihre neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Aufgrund des starken Umsatzwachstums im Vergleich zum Vorquartal erwarten Analysten einen positiven Trend. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Amadeus Fire noch 101,19 Mio. EUR, während für das kommende Quartal ein Anstieg um erstaunliche +121,62 Prozent auf 224,27 Mio. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um -324,69 Prozent fallen und bei -19,73 Mio. EUR liegen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt: So soll der Umsatz um +121,62 Prozent steigenfallen und der Gewinn um -324,69 Prozent auf -86,27 Mio. EUR zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr (38,39 Mio. EUR) bleibt der Gewinn weiterhin niedrig ausfallend bei voraussichtlich 6,71 EUR pro Aktie.

Einige Aktionäre haben die Quartalsschätzungen jedoch noch nicht vorab verarbeitet. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +3,99 Prozent verändert.

Analysten prognostizieren für die kommenden 12 Monate einen Aktienkurs von 180,00 EUR. Dies würde basierend auf dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +57,07 Prozent bedeuten. Aktionäre, die jetzt einsteigen wollen, können laut Expertenschätzungen mit einer Rendite von +57,07 Prozent in einem Jahr rechnen.

Laut der Charttechnik zeigt der Kurstrend bei Amadeus Fire stark nach oben und der gleitende Durchschnitt liegt ohne Widerstand vor.

