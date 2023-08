Amadeus Fire: Spannung vor Quartalszahlen - Umsatzrückgang und Gewinnprognosen im Fokus

Amadeus Fire, das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 79 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird mit Spannung erwartet.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 606,11 Mio. EUR. In Kürze wird die neue Quartalsbilanz vorgestellt werden und sowohl Aktionären als auch Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen könnte. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 104,79 Mio. EUR, während nun ein Rückgang auf voraussichtlich 0,00 EUR prognostiziert wird.

Auch beim Gewinn gibt...