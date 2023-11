Amadeus Fire: Quartalszahlen und optimistische Prognosen treiben Aktienkurs an

Amadeus Fire, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 129 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Amadeus Fire Aktie beträgt 633,56 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 101,19 Millionen Euro. Nun wird ein Sprung um beeindruckende +121,62 Prozent auf 224,27 Millionen Euro erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -324,69 Prozent auf -19,73 Millionen Euro fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich Analysten optimistisch für Amadeus Fire. Der Umsatz soll um +121,62 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn wird voraussichtlich um -324,69 Prozent auf -86,27 Millionen Euro sinken. Im Vergleich dazu betrug der Gewinn im Vorjahr noch 38,39 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 6,71 Euro liegen.

Die Reaktion der Aktionäre auf die Schätzungen zu den Quartalszahlen ist bisher eher verhalten. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs lediglich um +3,22 Prozent verändert.

Analysten prognostizieren für einen Zeitraum von zwölf Monaten einen Aktienkurs von 180,00 Euro. Dies würde einen Gewinn von +55,98 Prozent auf den aktuellen Kurs bedeuten. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +55,98 Prozent in zwölf Monaten rechnen.

Die Charttechnik deutet ebenfalls auf einen stark positiven Kurstrend bei Amadeus Fire hin. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und welche Auswirkungen dies auf den Aktienkurs haben wird. Aktionäre sollten die kommenden Bekanntgaben im Auge behalten und gegebenenfalls ihre Anlagestrategie entsprechend anpassen.

Bitte beachten Sie: Die vorliegenden Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Investitionen bergen Risiken und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Jegliche Haftung für Vermögensschäden wird ausgeschlossen.

