Amadeus Fire: Quartalszahlen Vorhersage - Umsatzsteigerung um 121,62 Prozent erwartet

Amadeus Fire, das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen, wird in 143 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Performance der Amadeus Fire-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Amadeus Fire-Aktie beträgt 633,56 Mio. EUR. In den kommenden Quartalszahlen erwarten Analysten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 101,19 Mio. EUR und wird nun auf voraussichtlich 224,27 Mio. EUR (+121,62 Prozent) steigen.

Der Gewinn soll sich jedoch um -324,69 Prozent verringern und voraussichtlich -19,73 Mio. EUR betragen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch mit einem prognostizierten Umsatzanstieg von +121,62 Prozent und einem erwarteten Gewinnrückgang von -324,69 Prozent auf -86,27 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (38,39 Mio. EUR). Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 6,71 EUR liegen.

In Bezug auf die aktuellen Ergebnisschätzungen haben Aktionäre bisher keine negativen Reaktionen gezeigt – der Kurs blieb in den letzten 30 Tagen unverändert um +0,00 Prozent.

Analysten gehen davon aus dass die Aktienkurse von Amadeus Fire innerhalb eines Jahres auf einen Wert von 180,00 EUR steigen könnten, was einem Gewinn von +62,45 Prozent entspricht.

