Amadeus Fire Quartalszahlen: Prognosen, Aktienkurs und Umsatzentwicklung in der Analyse

Amadeus Fire, das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Germany, wird in 32 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Amadeus Fire Aktie beträgt 599,25 Mio. EUR. Die neuen Quartalszahlen werden vor Börseneröffnung bekannt gegeben und sowohl von Aktionären als auch von Analysten erwartet. Analysedaten zufolge prognostizieren Experten einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 104,79 Mio. EUR, während nun mit einem Rückgang von 0,00% auf voraussichtlich 0,00 EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um 0,00% verringern und bei etwa 12,35 Mio. EUR liegen.

Auf...