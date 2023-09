Amadeus Fire Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzrückgang und Gewinnaussichten im Überblick

In weniger als zwei Monaten wird das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Amadeus Fire seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der Amadeus Fire Aktie liegt derzeit bei 634,70 Mio. EUR. In 51 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser damit, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Amadeus Fire noch einen Umsatz von 104,79 Mio. EUR, nun wird mit einem Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00...