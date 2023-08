Amadeus Fire Quartalszahlen: Aktionärs-Reaktionen und Analysten-Prognosen im Fokus

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Amadeus Fire, mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 632,42 Mio. EUR wird das Unternehmen seine neuen Quartalszahlen vorstellen. Die Analysten gehen aktuellen Daten zufolge davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Amadeus Fire einen Umsatz von 104,79 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Der Gewinn soll sich voraussichtlich ebenfalls um 0,00% verändern und auf 12,35 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten jedoch...