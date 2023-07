Amadeus Fire Quartalszahlen: Aktienprognose und Erwartungen für das dritte Quartal

ARTIKEL:

In nur 108 Tagen wird das Unternehmen Amadeus Fire aus Frankfurt am Main seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Amadeus Fire Aktie auf 624,41 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden also bald die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut einer aktuellen Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz von Amadeus Fire noch 104,79 Millionen Euro, jetzt wird jedoch ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 Euro erwartet....