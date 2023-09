Amadeus Fire Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzrückgang und Aktienkursprognose

Amadeus Fire, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 50 Tagen die Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen und fragen sich, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen verzeichnen wird. Auch die Entwicklung der Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 643,85 Mio. EUR wird Amadeus Fire seine Quartalszahlen präsentieren. Die Erwartungen der Analysten deuten auf einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal hin. Während das Unternehmen im dritten Quartal letzten Jahres einen Umsatz von 104,79 Mio. EUR erzielte, wird nun ein Rückgang um etwa 0,00 Prozent auf ca. 0,00 EUR erwartet. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung prognostiziert – voraussichtlich um etwa...