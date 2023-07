Amadeus Fire Quartalsbilanz: Erwartete Umsatz- und Gewinnrückgänge, aber Potenzial für 71% Gewinn

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Amadeus Fire, mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal des aktuellen Jahres veröffentlichen. Aktionäre und interessierte Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Amadeus Fire im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 626,70 Mio. EUR. In 109 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Die Erwartungen der Analystenhäuser liegen momentan bei einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte Amadeus Fire einen Umsatz von 104,79 Mio. EUR erzielen. Für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR prognostiziert....