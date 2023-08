Amadeus Fire Quartalsbilanz in 59 Tagen: Umsatzrückgang erwartet, Aktienprognose bleibt positiv

59 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von Amadeus Fire. Wie werden die Umsatz- und Gewinnzahlen aussehen? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In 59 Tagen wird Amadeus Fire, ein in Frankfurt am Main ansässiges Unternehmen, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aktuell gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 konnte Amadeus Fire einen Umsatz von 104,79 Mio. EUR erzielen, während jetzt ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Der Gewinn soll ebenfalls zurückgehen und voraussichtlich um 0,00% auf 12,35 Mio. EUR fallen.

Wie werden die Aktionäre auf diese Zahlen reagieren? Auf Jahressicht sind Analysten eher...