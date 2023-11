Amadeus Fire: Erwarteter Quartalsbericht zeigt beeindruckenden Umsatzanstieg trotz Gewinnrückgang

Amadeus Fire ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main und wird in 123 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Interessanterweise wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigt, während der Gewinn voraussichtlich fallen wird.

Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um beeindruckende 121,62 Prozent auf 224,27 Mio. EUR ansteigen wird, verglichen mit dem Umsatz von 101,19 Mio. EUR im Jahr zuvor. Der Gewinn hingegen soll um -324,69 Prozent auf -19,73 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls optimistisch: Der Umsatz soll um weitere +121,62 Prozent steigenfallen und der Gewinn wird voraussichtlich bei -86,27 Mio. EUR liegen – eine Veränderung von -324,.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Es ist interessant zu beobachten, wie Aktionäre auf diese Schätzungen reagieren werden. In den letzten 30 Tagen hat sich der Aktienkurs bereits um +11,24% verändert.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs von Amadeus Fire auf Sicht von einem Jahr auf rund 180 Euro ein – eine potentielle Steigerung von +54,.11 Prozent basierend auf dem aktuellen Kursniveau.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend bei Amadeus Fire und der gleitende Durchschnitt über die letzten 50 Tage deutet nicht auf Widerstand hin.

Es bleibt abzuwarten wie die Quartalsbilanz tatsächlich ausfallen wird, aber die aktuellen Schätzungen und die positiven Chartindikatoren lassen auf einen erfolgreichen Verlauf hoffen. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und Anleger könnten von einem potentiellen Gewinn von +54,.11 Prozent auf Sicht von einem Jahr profitieren, wenn sie jetzt in Amadeus Fire investieren.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Amadeus Fire-Analyse von 16.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amadeus Fire jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Amadeus Fire Aktie

Amadeus Fire: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...