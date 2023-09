Amadeus Fire: Erwartete Quartalsbilanz und positive Prognosen für steigende Aktienkurse

Amadeus Fire, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 48 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Diese Präsentation wird von Aktionären und Analysten gespannt erwartet. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass die Umsatzprognose für dieses Quartal im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig ist. Im dritten Quartal 2022 erzielte Amadeus Fire einen Umsatz von 104,79 Millionen Euro. Nun wird erwartet, dass dieser Umsatz um 0,00 Prozent auf 0,00 Euro sinkt. Auch der Gewinn soll um voraussichtlich 0,00 Prozent auf 12,35 Millionen Euro fallen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten jedoch eher optimistisch gestimmt. Sie erwarten einen Umsatzanstieg von +8,30 Prozent und einen Gewinnanstieg von +17,60 Prozent auf insgesamt 38,39 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie soll dabei auf 6,71 Euro...