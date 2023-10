Amadeus Fire: Aktionäre erwarten viertes Quartalsbilanzergebnis und Aktienentwicklung

In knapp sechs Monaten wird Amadeus Fire, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Amadeus Fire Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit dauert es nur noch 168 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 633,56 Mio. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analystenhäuser einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal.

Im vierten Quartal 2022 erzielte Amadeus Fire einen Umsatz von 101,19 Mio. EUR. Für das kommende Quartal wird eine deutliche Steigerung um +121,62 Prozent auf 224,27 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich...