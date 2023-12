Amadeus Fire Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen gab es bei Amadeus Fire keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gibt es keine auffälligen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Amadeus Fire nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 17,02 liegt die Aktie insgesamt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der bei 36,74 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amadeus Fire derzeit bei 3 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Daher wird die Dividendenpolitik von Amadeus Fire von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,91 Prozent, was 2,88 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt Amadeus Fire sogar 7,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

