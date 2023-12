Amadeus Fire Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse von Amadeus Fire zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Zustand befindet, sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 116,95 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 122,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 117,03 EUR, was einer Abweichung von +4,93 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Amadeus Fire daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,98 Prozent, was nur 0,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Amadeus Fire als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 32,26, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Ebenso zeigt der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, einen Wert von 45,06, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amadeus Fire bei 16,96, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.