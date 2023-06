Amadeus Fire Aktie: Was erwartet Sie bei den Quartalszahlen am 25.07.2023?

In nur noch 53 Tagen wird das Unternehmen Amadeus Fire seine aktuellen Quartalsergebnisse präsentieren und damit für Spannung unter Anlegern und Analysten sorgen. Das Analysehaus geht davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR sowie auch der Gewinn voraussichtlich um -0,00 Prozent sinken wird auf 6,33 Mio. EUR.

Wie sieht die Zukunft von Amadeus Fire aus?

Doch trotz dieser Schätzung sind die Prognosen auf Jahressicht mit einem Wachstum von +8,30 Prozent für den Umsatz und +17,60 Prozent für den Gewinn weiterhin positiv gestimmt. Der aktuelle Kursverlauf zeigt jedoch in den letzten 30 Tagen eine negative Entwicklung von -4,90%. Die Analysten schätzen eine mögliche Wertsteigerung der Aktie in zwölf Monaten auf bis zu 180,00 EUR ein – was einen Gewinn von +49,75%...