Amadeus Fire Aktie: Prognosen für die Quartalszahlen am 25.07.2023

Noch genau 52 Tage, bis die Amadeus Fire Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 687,31 Mio. EUR vor Börsenbeginn ihre neuen Quartalszahlen veröffentlichen wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis, denn laut aktueller Datenanalyse erwarten Analystenhäuser ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum letzten Quartal. War der Umsatz von Amadeus Fire im zweiten Quartal des Jahres 2022 noch bei 98,27 Mio. EUR, so rechnet man nun mit einem Rückgang um rund 0 Prozent auf etwa denselben Betrag (98,27 Mio.). Der Gewinn hingegen...