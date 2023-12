Amadeus Fire Aktie: Aufschrei, garantiert!

Amadeus Fire, ein Unternehmen aus dem Bereich der professionellen Dienstleistungen, konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 6,91 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um -1,68 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +8,59 Prozent für Amadeus Fire führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,89 Prozent verzeichnete, konnte das Unternehmen mit einer Überperformance von 4,02 Prozent glänzen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Amadeus Fire mit einem Wert von 17,02 unter dem Branchendurchschnitt von 38. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als "günstig" betrachtet werden kann, was auf fundamentalen Kriterien basierend zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Amadeus Fire eine Rendite von 3,98 % aus, was 0,52 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist als der Durchschnitt.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse. Aktuell liegt der Kurs von Amadeus Fire bei 120,6 EUR, was +4,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,18 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.