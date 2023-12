Amadeus Fire Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung und das Interesse an Amadeus Fire haben in den letzten Wochen eine deutlich positive Veränderung erfahren. Dies lässt sich anhand unserer Analyse der Internet-Kommunikation erkennen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für die Aktie von Amadeus Fire gezeigt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse hin, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amadeus Fire derzeit 17,02 und liegt damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 38. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie von uns ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI für Amadeus Fire mit einer Ausprägung von 63,38 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 117,06 EUR, während der Kurs der Aktie (120,8 EUR) um +3,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 114,61 EUR, was einer Abweichung von +5,4 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie von Amadeus Fire.