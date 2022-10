Amadeus FiRe liefert ab – und Kapitalmarkt freut sich

Amadeus FiRe Aktie macht heute einen kräftigen Schritt wieder in Richtung 100,00 EUR – ein Erholungsanfang? Auf jedne Fall noch ein weiter Weg zu den im letzten Jahr gesehenen Kursniveaus über 200,00 EUR. Grund für das kräftige Plus der Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108) Aktie? Gute Neunmonatszahlen. Oder soll man sagen, besser als erwartet. Auf jeden Fall präzisiert man die Ergebnisziele für 2022 bei „mehr als 70 Mio EUR“bereinigtes operatives EBITA. Zwar am unteren Rande der zuvor genannten Spanne, aber immerhin. Während im Segment Personaldienstleistungen kräftige Umsatz-Zuwächse erzielt werden konnten, musste man weiterhin im Segment Fortbildung Rückgänge verkraften. Im Einzelnen:

Umsatz 305,9 Mio EUR für Amadeus FiRe in den ersten 9 Monaten Gesamtumsatz, plus 11% gegenüber Vorjahr. EBITA nahezu unverändert bei 50,2 Mio EUR (plus 1,7%)

Wobei Amadeus das Periodenergebnis immerhin um 9,4 % auf 29,8 Mio EUR steigerte. Und dass bei staatlich geförderten Weiterbildungsmassnahmen im Juli „die Talsohle durchschritten wurde“ lässt auch für die „Weiterbildung“-Sparte zukünftig Besserung erhoffen. Konkret kann die positive Gesamtentwicklung insbesondere auf die Fortschritte im Segment Personaldienstleistungen zurückgeführt werden.

Personaldienstleistungen: Umsatzerlöse 215,2 Mio EUR (plus 20,9%), operative Segment-EBITA 43,7 Mio EUR (plus 40,8%). Vornehmlich die Dienstleistung Personalvermittlung entwickle sich besonders erfolgreich. Die Kundennachfrage sei im dritten Quartal weiterhin hoch und so konnte man einen neuen Umsatzrekord erzielen. Wobei die Zeichen auf Expansion stehen: Niederlassungsorganisation befinde sich weiterhin in einer wie geplant verlaufenden Expansions- und Wachstumsphase.

Weiterbildung: Umsatzerlöse 90,8 Mio EUR (minus 6,5%). operative Segment-EBITA 6,5 Mio. EUR (minus 64,4%). Zum Ende des Quartals sollen allerdings sowohl die Umsätze als auch die operativen Ergebnisse im Weiterbildungsbereich wieder gestiegen sein. In der geförderten Weiterbildung konnte wie erwartet im Juli die Talsohle durchschritten werden. In der Folge konnte die Anfragesituation verbessert und die Teilnehmeranzahlt entgegen dem Markttrend wieder gesteigert werden.

Amadeus FiRe ist seit über 35 Jahren der spezialisierte Personaldienstleister für Finanz- und Rechnungswesen. Das Kerngeschäft in diesem Zukunftsmarkt umfasst die spezialisierte Zeitarbeit, Personalvermittlung und das Interim Management.