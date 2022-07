Amadeus FiRe AG-Aktie: Halbjahresfinanzbericht 2022!

Der konsolidierte Umsatz der Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent auf 201,1 Millionen Euro. Das operative EBITA übertraf mit 29,8 Mio. EUR das Vorjahr leicht um 1 Prozent Die Umsätze in den Unternehmensbereichen entwickelten sich wie folgt (in Mio. EUR in Prozent) Zeitarbeit 91,0 + 19,6 Personalvermittlung 36,7 + 44,6 Interim-/Projektmanagement 13,7 + 14,3 Segment Personnell Services… Hier weiterlesen