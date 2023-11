Amada-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Die Analyse der Amada-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1377,21 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1471,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1487,88 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Amada-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Amada in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Amada beträgt derzeit 3,44 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,92 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Amada-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,23 Prozent erzielt, was 25,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 26,14 Prozent, wobei Amada aktuell 21,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.