Amada Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Amada-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1459,34 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1605 JPY, was einem Unterschied von +9,98 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 1535,89 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "+4,5 Prozent"-Rating und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amada-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Amada-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,12 Prozent erzielt, was 19,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 34,21 Prozent, und Amada liegt aktuell 13,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Amada-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 15,08 ist Amada deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 22,07, was einer Unterbewertung von 32 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.