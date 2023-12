Amada Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Amada Holdings":

Die Aktie von Amada wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 13,42 insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 22,79 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Amada-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 47,23 Prozent erzielt, was 25,09 Prozent über dem Durchschnitt von 22,13 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 26,77 Prozent, was bedeutet, dass Amada derzeit 20,46 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Amada liegt bei 42,15 und wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 49,29 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf technischer Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Amada wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.