Amada Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amada-Aktie beträgt aktuell 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Amada hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Amada war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Amada-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1407,43 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1497 JPY liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Amada-Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hinweist. Insgesamt ergibt sich damit für Amada eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.