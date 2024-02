AlzeCure Pharma Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Alzecure Pharma spiegeln sich deutlich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren. Auch die Themen rund um den Wert wurden größtenteils positiv bewertet. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Alzecure Pharma in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alzecure Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,22 SEK. Der letzte Schlusskurs von 2,27 SEK weicht somit um -46,21 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,05 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,27 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -25,57 Prozent entspricht. Die Alzecure Pharma-Aktie wird daher auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Alzecure Pharma-Aktie einen Wert von 92,68 für den RSI7 und einen Wert von 66,13 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Alzecure Pharma haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Alzecure Pharma daher auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating.