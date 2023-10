Alzchem-Aktie: Ein Fall für Dividendenjäger?

Die Aktie des Spezialchemieherstellers Alzchem (WKN: A2YNT3) verbessert sich am Montagmorgen um knapp +2% und steht bei 21,10 €. Insgesamt bewegt sie sich unter hohen Schwankungen in einem Seitwärtskorridor von 18 bis 22 €. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktien von Chemieunternehmen musste sie bisher keine Rückgänge hinnehmen. Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung?