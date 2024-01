Alzamend Neuro Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI für Alzamend Neuro liegt bei 15,6, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 54,86 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtbewertung "gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Alzamend Neuro zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für Alzamend Neuro basierend auf diesen Faktoren ist "neutral".

Die Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Medien rund um Alzamend Neuro untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Alzamend Neuro derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,25 USD, während der Kurs der Aktie (0,977 USD) um -81,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 beträgt 1,34 USD, was einer Abweichung von -27,09 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "schlecht".