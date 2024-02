Alzamend Neuro Aktie: Der Knall ist da!

Auf Grundlage des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Alzamend Neuro als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alzamend Neuro-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,09, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Alzamend Neuro wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Alzamend Neuro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Das Gesamtergebnis für die Anleger-Stimmung ist daher ebenfalls "Schlecht".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Alzamend Neuro-Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 4,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,85 USD liegt (Unterschied -79,91 Prozent), was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,93 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,6 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Alzamend Neuro-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der einfachen Charttechnik.