AlzChem Group Aktie: So kann es weitergehen!

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Alzchem-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 21,82 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 29,8 EUR deutlich darüber, was einer Abweichung von +36,57 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen gleitenden Durchschnitt von 25,05 EUR, wobei auch hier der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +18,96 Prozent darüber liegt. Daher wird die Alzchem-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Anleger: Die Diskussionen über Alzchem in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Alzchem bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Alzchem wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alzchem-Aktie beträgt aktuell 4, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 17,71) ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei auch hier die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Gut"-Rating für die Alzchem-Aktie.